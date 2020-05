Komt de open MG-sportwagen weer terug?

SAIC - het moederbedrijf van MG - heeft nog niets losgelaten over dit studiemodel. We weten alleen dat de Cyberster volledig elektrisch is, 5G-connectiviteit heeft en is ontworpen met Level 3-autonomie in gedachten. Drie jaar geleden onthulde MG eveneens een sportwagen met een stekker. De E-Motion Concept - die waarschijnlijk in productie gaat - is een tweedeurs coupé met vleugeldeuren, een 0-100 km/h-sprint in minder dan 4 seconden en een actieradius van bijna 500 kilometer.



MG TF



De laatste roadster van MG was de TF, die zijn leven in 1995 begon als MG F. Na het faillissement van MG Rover in 2005 nam het Chinese SAIC de boedel over. Twee jaar later begon de productie van de TF weer, tot het model in 2011 definitief met pensioen werd gestuurd. Van de MG TF werd in 2005 een coupévariant gelanceerd: de GT. Er waren plannen om de auto te maken, maar uiteraard gooide het verscheiden van MG Rover roet in het eten.