Volgens de politie had het jongetje thuis stampij gemaakt. Hij wilde dat zijn moeder een Lamborghini voor hem zou kopen, maar dat verzoek legde ze - uiteraard - naast zich neer. In plaats van op zijn slaapkamer met deuren te slaan, besloot het jongetje het heft in eigen hangen te nemen. Hij stal de sleutels van zijn moeders Dodge Journey en probeerde met 2 dollar in zijn broekzak naar de Lamborghini-dealer te rijden.



Beschonken bestuurder



De ondernemende kleuter kwam niet ver. Al na zo'n 5 kilometer viel het rijgedrag van het jongetje op bij de politie. Volgens een agent remde hij telkens zomaar, slingerde hij over de weg en gaf hij geen richting aan. De politie dacht eerst aan een beschonken bestuurder, maar stond opeens oog in oog met een vijfjarige achter het stuur. Hij wilde naar Californië om een Lamborghini te kopen.

Lamborghini Huracán

Maar goed, misdaad loont voor de kleine Adrian Zamarripa. Want een lokale Lamborghini-eigenaar zag het verhaal en nam contact op met de ouders van het jongetje. Adrian kreeg van hem de rit van zijn leven: in een matzwarte Lamborghini Huracán. En het wordt nog gekker. Kennelijk heeft een onbekend iemand aangeboden om Adrian naar Californië te vliegen, waar hij - naast een instructeur - zelf in een Lamborghini mag rijden.