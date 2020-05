Waarom hebben toekomstige Volvo's zo'n 'brievenbusje' op het dak?

Volvo gaat een samenwerking aan met het technologiebedrijf Luminar uit Californië, dat is gespecialiseerd in onder meer LiDAR-technologie. LiDAR is een letterwoord dat staat voor Light Detection And Ranging, of Laser Imaging Detection And Ranging. Het is eigenlijk een radarsysteem, maar dan niet met radiogolven, maar met laserpulsen. Die pulsen worden afgeschoten, botsen op een object, worden gereflecteerd en komen weer terug bij de bron. Op die manier kan een LiDAR-systeem in kaart brengen wat er zich in de omgeving van - in dit geval - een auto bevindt.

Highway Pilot



In 2022 introduceert Volvo zijn nieuwe, modulaire SPA2-platform (Scalable Product Architecture), dat gelijk bij de productiestart klaar is voor de toepassing van zelfrijdende techniek. Dankzij de LiDAR-sensor in het dak is het mogelijk om met de zogenoemde Highway Pilot-functie autonoom op de snelweg te rijden. Volgens Volvo is LiDAR veel beter dan camera's en radars in staat om een auto real-time een betrouwbaar beeld van de rijomgeving te geven.

Ogen van de weg



In toekomstige modellen van de fabrikant werkt het LiDAR-systeem samen met autonome software, camera's, radars en een aantal back-ups. Henrik Green, Chief Technology Officer bij Volvo, denkt dat volledig autonoom rijden op de snelweg binnenkort mogelijk is. "Over niet al te lange tijd kan een Volvo autonoom rijden op snelwegen als de auto dat veilig vindt. Op dat moment neemt de Volvo de verantwoordelijkheid van het rijden over en kan de bestuurder ontspannen, de ogen van de weg houden en de handen van het stuur halen."