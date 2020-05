McLaren P1 GTR-18 is ode aan McLaren F1 in Gulf-kleuren

McLaren heeft slechts 58 exemplaren van de P1 GTR gebouwd. Hij werd alleen aangeboden aan P1-eigenaren en was onderdeel van een exclusief track day-programma. De P1 GTR wordt aangedreven door een hybride-aandrijflijn, waarin een 3,8-liter twinturbo V8 wordt gecombineerd met een elektromotor voor een totaalvermogen van 1000 pk. Daarmee gaat de 1440 kilo zware P1 GTR in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn top is afgeregeld op 350 km/h.

Gulf Team Davidoff



Eind 2015 begon Lanzante met het converteren van P1 GTR's naar straatlegale spec. Naar verluidt zijn er nu zo'n vijfentwintig omgebouwd en daar komen zes P1 GTR-18's bij. Die laatste zijn uitgerust met een zogenoemde 'long tail' - een verlengd achterlijf - een grotere frontsplitter en een andere achtervleugel. Zijn kleuren komen van de McLaren F1 GTR 'Long tail' in Gulf Team Davidoff-livrei, die eind jaren negentig door Lanzante Motorsport werd ingezet in de 24 uur van Le Mans. Een paar jaar eerder - in 1995 - won het team de langeafstandsrace met de Ueno Clinic McLaren F1 GTR.