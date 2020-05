Hoe kan het dat de McLaren Speedtail zo snel is?

De McLaren Speedtail is gemaakt om hard te gaan. Niet per se op een circuit - waar hij ongetwijfeld ook uit de voeten kan - maar als hyper-GT op de openbare weg. Zijn ontwerp is controversieel, want mooi in de traditionele zin is de Speedtail niet. Hij heeft een uitgesproken druppelvorm met een enorm lange 'staart' voor een zo'n laag mogelijke luchtweerstand. Om hem op hoge snelheid toch op de weg te houden, komt het bodywork aan de achterkant omhoog. McLaren heeft daarmee de primeur. De carrosserie is ter plekke flexibel en wordt - als het nodig is - omhoog geduwd, waardoor het plaatwerk opkrult en zo als vleugel dienstdoet.

Formule E-techniek



De aandrijflijn van de Speedtail bestaat uit een 4,0-liter V8 met twee turbo's - zoals je die ook in de McLaren 720S en Senna vindt - en een elektromotor. De achtcilinder alleen levert een vermogen van 757 pk en 800 Nm. De elektromotor gebruikt Formule E-technologie en schopt het tot meer dan 313 pk (230 kW), waarmee hij het hoogste specifieke vermogen heeft van alle in auto's gebruikte elektromotoren: 8,3 kW/kg. Voor de voeding zorgt een extreem compacte 1,6-kWh batterij, die vier keer zoveel opslagcapaciteit heeft als de batterij uit de McLaren P1. Volgens McLaren zijn de batterijcellen ondergedompeld in een isolerende olie, die opgebouwde warmte snel wegleidt van de cellen.

13 seconden naar 300 km/h



En dat moet ook wel, want de Speedtail gebruikt zijn elektrische systeem intensief. Zoals gezegd: McLarens nieuwe hypercar heeft een top van 403 km/h. Maar nog indrukwekkender is zijn acceleratietijd van stilstand naar 300 km/h. Die is in 13 seconden achter de rug. Zijn voorganger - de P1 - deed daar 16,5 seconden over. En misschien nog wel interessanter. De Bugatti Chiron - momenteel de snelste productieauto ter wereld - doet 13,1 seconden over de sprint naar 300 km/h. Dus wat de McLaren Speedtail mist aan topsnelheid (nou ja ... in vergelijking met de Chiron dan) dat maakt hij meer dan goed op acceleratiegebied.

Ode aan McLaren F1



McLaren bouwt niet meer dan 106 exemplaren van de Speedtail. Waarom dat exacte getal? Omdat in de jaren negentig ook zoveel McLaren F1's werden geproduceerd. En de Speedtail is een ode aan zijn illustere voorganger. Dat kun je zien aan onder meer de indeling van het interieur. Net als de F1 heeft de Speedtail drie zitplaatsen: met de bestuurder in het midden vooraan en de twee passagiers daar schuin achter. Andere kleine verwijzingen zijn de zijruiten, waarvan maar een klein deel geopend kan worden. Wie een van de 106 Speedtails wil hebben, moet uiteraard diep in de buidel tasten. McLaren wil zo'n 2 miljoen euro, exclusief belastingen, per exemplaar ontvangen.