Nieuwe BMW 2-serie Coupé wordt geen knapperd

Niet alleen Audi zit wat ons betreft helemaal verkeerd qua design, ook BMW doet het niet al te best de laatste tijd. We noemen de v (die nieren!), de 8-serie (wat een slagschip), de Z4 (oogt lomp en groot) en de 6-serie GT (heeft iemand van jullie die ooit al eens op de openbare weg gezien?). Met de 2-serie Coupé zet BMW simpelweg de trend door, zo lijkt het, want de 1-serie Coupé en de eerste generatie 2-serie Coupé waren ook al geen hoogstandjes. Niet lelijk, maar gewoon een beetje dertien-in-een-dozijn. Ze waren eigenlijk alleen als 1M en M2 echt onderscheidend.

Algemene BMW-neus



Hoe dan ook, op bijgaande foto's is de nieuwe generatie 2-serie Coupé te zien. En die lijkt al net zo middle-of-the-road te worden. Met een soort algemene BMW-neus - het lijkt alsof een computerprogramma random wat BMW-elementen bij elkaar heeft gegooid - en een achterzijde die ook van een ander merk zou kunnen zijn. Aan het kleine M'etje onder de voorbumper kunnen we zien dat dit een sportief aangeklede versie is. Vandaar het frontspoilerwerk en die nepdiffuser achter.

Toekomstige BMW M2



Waarschijnlijk wordt de BMW 2-serie Coupé wel weer gewoon een ontzettend leuke auto om in te rijden. Want in tegenstelling tot de 2-serie Gran Coupé - die voorwielaandrijving heeft - stuurt de tweedeurs zijn aandrijfkrachten naar de achterwielen. Ook komt er op termijn een M2-variant, die een zescilinder turbomotor met meer dan 400 pk gaat krijgen. Ook wordt de carrosserie natuurlijk opgeleukt met verbrede wielkasten, vier pijpen achter en dikke BMW M-wielen.