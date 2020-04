Audi stopt met DTM, alleen BMW nog over

De reden voor Audi om te stoppen is dezelfde als Mercedes toentertijd opgaf: het merk wil zich richten op de elektrische raceserie Formule E. Daarbij speelt momenteel ook dat Audi wil bezuinigen op zijn raceprogramma als gevolg van de coronacrisis. Eind 2019 kondigde zustermerk Volkswagen al aan te stoppen met alle niet-elektrische raceactiviteiten.



Seizoen ligt momenteel stil



Net als de Formule 1 ligt de DTM momenteel stil door de uitbraak van het coronavirus. Wanneer de eerste race zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Audi verschijnt in het 2020-seizoen met negen auto's aan de start (Audi RS5 Turbo DTM). BMW heeft er zeven klaarstaan (BMW M4 Turbo DTM). In de DTM is één Nederlander actief: Robin Frijns, die rijdt voor het Audi Sport Abt Sportsline-team.



DTM-baas Gerhard Berger



DTM-topman en oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger zegt respect te hebben het besluit van Audi, maar het ook te betreuren. Volgens hem stelt het vertrek van Audi de DTM voor grote uitdagingen. Bovendien vindt Berger de timing niet fijn. "We hadden op een meer eensgezinde benadering gehoopt, vooral ook gezien de enorme moeilijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt."

Toekomst in gevaar



"De beslissing van Audi maakt de situatie alleen maar erger", aldus Berger. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar volgens de Oostenrijker hangt de toekomst van de DTM aan een zijden draadje. "Het hangt nu erg af van hoe onze sponsoren en partners reageren." Misschien is 2020 dus wel het laatste seizoen.

Situatie in 2011



In 2018 bestond het startveld van de DTM nog uit meer dan twintig auto's, van Audi, BMW en Mercedes. Met het verscheiden van dat laatste merk kwam in 2019 Aston Martin erbij, dat al na één seizoen afzwaaide. De laatste keer dat de DTM slechts twee deelnemers had, was in 2011 (Audi en Mercedes). De situatie werd opgelost toen een jaar later BMW erbij kwam.