Waarom de Mercedes SLK om te janken is

Ere wie ere toekomt: we hebben de Mercedes SLK te danken aan Mazda. Na de onthulling van de legendarische MX-5, wilde iedere autofabrikant een graantje meepikken van de roadster-revival. De liefhebber waande zich in een snoepwinkel: BMW Z3, Fiat Barchetta, Honda S2000, MGF, Toyota MR2, Alfa Romeo Spider - het aanbod tweezitters met softtop was weer net zo kleurrijk als in de hoogtijdagen van de betaalbare roadster in de jaren 50 en 60.

Sport Leicht Kurz

In 1994, op de autoshow van Turijn, toonde Mercedes de SLK Studie. Deze vingeroefening van de Mercedes-ontwerpers bracht elke autoliefhebber van z'n stuk: wat een prachtige auto. En Mercedes deed er nog een schepje bovenop, door onverbloemd te verkondigen dat productie van de C-klasse gebaseerde Sport Leicht Kurz beslist een reëel idee was. De SLK Studie overheerste de voorpagina's van de autobladen: met zijn messcherpe lijnvoering, pure schoonheid en smaakvolle retro-elementen - die verwezen naar klassiekers als de 190 SL en 300 SL Flügeltür - positioneerde de Mercedes SLK zich met stip boven aan de wensenlijstjes van de roadsterkoper.

In verlegenheid

Maar met de introductie van de zilvergrijze SLK Studie, had Mercedes nog niet al zijn kruit verschoten. De ontwerpers van de SLK Studie bouw-den een tweede exemplaar, gehuld in een diepe blauwe lak en met een interieur dat bekleed was met oranje suède. Het klapstuk van het studiemodel lag opgevouwen achter de kuipstoelen: met de onthulling van de tweede SLK Studie op de autoshow van Parijs, was Mercedes het eerste merk dat een compacte tweezits roadster met een wintervast stalen vouwdak introduceerde.

Jammerdebammer

Mercedes stelde ons geduld twee jaar lang op de proef: pas in april 1996 werd de SLK in productierijpe vorm onthuld. Tijd genoeg voor de ontwerpers om alle beeldschone details en de scherpe belijning van beide studiemodellen af te zwakken, bij te vijlen en af te ronden. Nadat op de autoshow van Turijn het laken van de SLK was gegleden, heerste in eerste instantie teleurstelling. Klaarblijkelijk was Mercedes in verlegenheid gebracht van alle jubelkreten, en kregen de Duitsers koudwatervrees bij de gedachte om de SLK Studie één-op-één te gaan bouwen. De aanvankelijke reacties op het productiemodel waren - in het gunstigste geval - lauwtjes.

Dameskappers

Wat niet hielp, waren de typische rijeigenschappen van de SLK. Mercedes speelde op safe door te kiezen voor comfort: de soepele vering en kenmerkenden 'wollige' besturing konden onmogelijk de sportieve verwachtingen waarmaken die beide studiemodellen hadden aangewakkerd. De SLK kreeg al spoedig de reputatie van dameskappersauto. Maar zat Mercedes daarmee fout? Welnee: tussen 1996 en 2004 - toen de tweede generatie van de SLK werd geïntroduceerd - gingen 311.222 dameskappers overstag. Inmiddels valt de auto ook bij heel wat andere beroeps-groepen in de smaak: 24 jaar na zijn introductie staat de SLK door te breken als geliefde klassieker.