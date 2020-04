Deze Cannonball-racers deden New York - Los Angeles in 26 uur

Begin december schreven we over de heren Arne Homan, Doug Tabbutt en Berkeley Chadwick. Ze raasden in een aangepaste Mercedes-AMG E 63 van de oostkust naar de westkust van de Verenigde Staten en verpletterden het vorige Cannonball-record met een tijd van 27 uur en 25 minunten. De route van de Cannonball Run is 4500 kilometer lang, van Red Ball Garage in New York City naar Redondo Beach in Californië. Een simpele som leert ons dat Homan, Tabbutt en Chadwick dus een gemiddelde snelheid hebben gehaald van 160 km/h.

Audi A8 met extra benzinetanks



Twee weken geleden - op 4 april - hebben een paar nog onbekende mannen die gemiddelde snelheid dus op zo'n 170 km/h weten te krijgen. Ze knalden in 26 uur en 38 minuten van New York naar Los Angeles in een Audi A8 L. Voor de gelegenheid hadden ze de auto uitgerust met extra brandstoftanks in de kofferbak. Andere Cannonballers zijn niet te spreken over de nieuwe recordrun. Ze vergelijken het gebruikmaken van de lege wegen tijdens de coronacrisis met doping in de wielersport.

Kritiek op de run



Voormalig recordhouder Ed Bolian (2013 - 28 uur en 50 minuten) geeft toe dat hij hypocriet is in zijn commentaar. "Eigenlijk mag ik natuurlijk niets zeggen over deze run. Ik snap de hypocrisie. Ik heb net als deze mannen de wet overtreden. Maar toch vind ik niet dat dit de juiste tijd was voor een recordpoging." Alex Roy (2006 - 31 uur en 4 minuten) vindt het risico te groot. "Heb ik een brandstofpomp aangeraakt? Heb ik zo het coronavirus aan iemand overgedragen?", zei hij op tv. Waarbij hij lijkt te vergeten dat een Cannonball Run sowieso al onethisch is, gezien de kans op ongelukken.

Geschiedenis Cannonball Run



De Cannonball Run is genoemd naar Erwin ‘Cannonball’ Baker, een coureur die tussen 1910 en 1930 diverse records zette op de route tussen oost en west. Zijn bijnaam kreeg hij toen een journalist van een New Yorkse krant hem vergeleek met de snelle Cannonball Express-trein. De eerste moderne Run werd in 1971 verreden door Brock Yates en Steve Smith van Car And Driver. De Cannonball Run werd bij het grote publiek bekend door de gelijknamige film uit 1981, met in de hoofdrollen Burt Reynolds en Dom DeLuise.