Hé zzzt ... de Nissan 370Z krijgt een opvolger

Nissan heeft recent een nieuw Z-logo vastgelegd bij een Canadees merkenbureau. Het embleem grijpt duidelijk terug op het klassieke beeldmerk van de Datsun 240Z uit 1969. En dat is niet het enige retro-element dat we terug gaan zien op de 400Z. Volgens Autocar heeft een aantal Nissan-dealers in de Verenigde Staten de auto al gezien. De 400Z zou een lange 240Z-achtige neus hebben en achterlichten in de stijl van de latere 300ZX.

Infiniti Q60



Waarschijnlijk komt de 400Z op het platform van de achterwielaangedreven Infiniti Q50 en Q60 te staan. De krachtbron van de Nissan 'Z Car' komt van de Q60: een 3,0-liter twinturbo V6 met 408 pk. De 1825 kilo zware Infiniti gaat daarmee in 5,0 seconden van stilstand naar 100 km/h, wat betekent dat de veel lichtere 400Z een stuk sneller zal zijn. Waarschijnlijk zal Nissan de sportcoupé leveren met een handgeschakelde zesbak (met een automaat als optie).

Emissie-eisen

Komt de 400Z naar Europa? Dat is de vraag. Want hier gaat hij last krijgen van strenge emissie-eisen. In Nederland wordt de 370Z bijvoorbeeld bestraft met een knoeperd van een CO2-boete door zijn 'vieze' atmosferische V6. Daardoor is het model zo goed als onverkoopbaar, met een vanafprijs van 111.074 euro. Bovendien zou een sportwagen als de 400Z een negatieve invloed hebben op de gemiddelde CO2-uitstoot van het Nissan-modellengamma in Europa. En daarvoor krijgen fabrikanten straks een boete.

Nismo 370Z



De Nissan 370Z is al sinds 2009 vrijwel ongewijzigd op de markt. In zijn huidige vorm levert zijn 3,7-liter V6 een vermogen van 328 pk en 363 Nm koppel. Cijfers die garant staan voor een 0-100-sprint in 5,3 seconden en een topsnelheid van 250 km/h. Nismo - de motorsportafdeling van Nissan - heeft zijn eigen modelvariant, die precies 344 pk uit de zescilindermotor haalt en net 0,1 seconde sneller naar 100 km/h gaat. Sinds 2010 is er ook een cabrioversie van de 370Z.