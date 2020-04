Komt de drive-in bioscoop terug?

Het lijkt niet zo moeilijk, het enige wat je nodig hebt, is een groot, niet te drassig veld, een megascherm en een stel beamers. Toch? Oké, je moet zorgen dat er richels zijn waar iedereen de voorwielen van zijn auto op kan zetten, zodat de neus iets omhoog komt. Anders zie je natuurlijk niks. En dan moet je nog palen met speakers hebben, tenzij er een app is, zodat je het filmgeluid via je telefoon kunt horen.

Drive-in bioscopen in Duitsland



Niet zo ver over de grens, in Essen, is een permanente drive-in bioscoop gevestigd. Zolang de bezoekers met niet meer dan twee personen in de auto zitten, en daar ook in blijven, mag de de drive-in van de gemeente Essen open blijven. Eigen kinderen (tot 14 jaar) mogen ook mee naar de autobios. Tickets (8 euro) zijn alleen online verkrijgbaar en de snackbar blijft gesloten. Behalve Essen, hebben ook Keulen en Stuttgart een permanente drive-in. Daarnaast zijn er pop-up drive-ins in onder meer Herne (vlak bij Essen), Münster, Marl (tussen Essen en Münster), Lippstadt (bij Paderborn) en Mönchengladbach.



Nederlandse drive-in bioscopen



Met de vele weilanden die Nederland rijk is, moet zoiets bij ons toch ook mogelijk zijn. Ooit was het dat ook, want ons land heeft twee drive-in bioscopen gekend. Een daarvan bevond zich tussen 1969 en 1994 in het Drentse Drouwen, een tweede was tussen 1979 en 2002 gevestigd in het Limburgse Landgraaf.

Pop-up drive-ins



De afgelopen jaren zijn er in Nederland diverse gelegenheids-autobioscopen geweest. Onder meer in Arnhem en Barneveld. Volgens dagblad De Stentor wil de Groesbeekse ondernemer William Bach nu graag een vergunning voor een tijdelijke drive-in bioscoop. De gemeente Berg en Dal staat echter niet te springen om deze te verlenen. Jammer, want zeker als de huidige coronamaatregelen nog maanden van kracht blijven, zien wij dit soort initiatieven wel zitten! Als was het maar als excuus om eindelijk weer een stukkie met de auto te gaan rijden ...