5 features van de Hyundai Prophecy die jouw auto niet heeft

Hyundai gaat de komende jaren knallen op elektrisch gebied en de Prophecy is daar een voorproefje van. Het Koreaanse merk gaat 44 (deels) elektrische voertuigen uitbrengen en investeert 50 miljard in de ontwikkeling van ‘toekomstige technologieën’. Er gaat dus geen eurocent naar de inbelmodem-, of de laserdisk-industrie.

1. Joysticks in plaats van een stuur

Je bestuurt de Prophecy met twee joysticks. Eén joystick zit in het portierpaneel, de andere bevindt zich op de middenconsole. Dit zorgt voor een comfortabele zitpositie en scheelt een hoop ruimte, zowel tijdens het rijden als in de relaxstand.

2. Automatische stoelverstelling

Wat is eigenlijk de ideale zitpositie? Laat dat maar aan de Hyundai Prophecy over. Je voert simpelweg je lengte en gewicht, plus de gewenste stoelhoogte in, en het Smart Posture Care System zoekt de meest ergonomische zitpositie.

3. Filtert de uitstoot van andere auto's

De Prophecy is volledig elektrisch en dus uitstootvrij. Maar hij zuivert ook de lucht. Daarvoor beschikt de auto over een speciaal luchtfiltersysteem met een fijnstofsensor. Dit gebeurt niet alleen als de auto rijdt; de Prophecy blijft de lucht reinigen tijdens het opgeladen.

4. Topografische lagen in de vloer

Pardon, wat zijn topografische lagen in de vloer? Kijk eens goed naar de vloerbedekking; die heeft gekleurde strepen. Ze doen denken aan hoe bergen worden afgebeeld op landkaarten. Het donkere interieur van de Prophecy is dan ook gebaseerd op een vulkaaneiland. Is jouw auto gebaseerd op een vulkaaneiland? Dacht het niet.

5. Doorzichtige spoiler met pixelverlichting

De vleugel is gemaakt van wat Hyundai ‘transparant acryl’ noemt, wat min of meer betekent dat je er doorheen kan kijken. Zo kun je de pixelverlichting goed zien. In de onderstaande video beweegt het rode remlicht op en neer als de balkjes in een volume-equalizer.

Conclusie

Volgens Hyundai’s hoofdontwerper Luc Donckerwolke is de Prophecy een voorspelling van wat komen gaat. Hij noemt het studiemodel ‘Something you will see on the streets soon’. Wij zien een toekomst voor vier van de vijf features. De joysticks zijn wat ons betreft niet haalbaar en vallen af. De aparte vloerbedekking en de automatische stoelverstelling zijn redelijk eenvoudig te realiseren.