Wist jij dat de Audi Quattro van militaire afkomst is?

De Audi Quattro Coupé maakte zijn debuut in maart 1980 en staat bekend als de oer-Quattro. Hij was niet de eerste vierwielaangedreven auto voor de openbare weg. Onder meer de AMC Eagle, de Jensen Interceptor FF en de Subaru Leone gingen hem voor. Van de oer-Quattro werden maar 11.452 exemplaren gebouwd. De Quatto had permanente 4WD en twee sperdifferentiëlen (midden en achter). Audi zelf schrijft Quattro (Italiaans voor vier) zonder beginhoofdletter.







Het idee voor de Quattro ontstond in 1977, toen een Audi-testrijder een Volkswagen Iltis (een militaire terreinauto) beter op de Zweedse sneeuw vond rijden dan de Audi 200 Turbo die hij daar aan het testen was. Van Ferdinand Piëch mochten de Audi-technici een vierwielaangedreven auto ontwikkelen met vijf cilinders, op basis van de Audi 80. Een Quattro-prototype met 160 pk, waarmee in 1978 getest werd, wist op zomerbanden probleemloos een besneeuwde Oostenrijkse berg op te rijden.







Dat Quattro een klinkende naam werd, is te mede danken aan de rallysport. In 1980 werd het reglement gewijzigd en mochten ook auto’s met 4WD meedoen. De eerste (en nog altijd enige) vrouwelijke coureur die een rally won, was Michèle Mouton. Ze deed dat in 1982 in een Audi Quattro.



De Audi Sport-Quattro - met kortere wielbasis - was een van de auto’s uit de bekende Groep B-rallyklasse. Hannu Mikkola won voor Audi in 1983, Stig Blomqvist in 1984. De Audi Sport-Quattro E2 (560 pk) was zijn opvolger, maar zelfs topcoureur Walter Röhrl wist geen overwinningen meer te behalen. Peugeot was Audi voorbijgestreefd met de 205 Turbo 16.



In 1983 werd Quattro GmbH opgericht, een dochteronderneming van Audi. Inmiddels heet het bedrijf Audi Sport GmbH en is het verantwoordelijk voor de RS-modellen van Audi, die bijna allemaal zijn uitgerust met Quattro-vierwielaandrijving. De snelste Audi met Quattro-techniek in de prijslijst is momenteel de R8 V10 Performance (620 pk, 331 km/h, 0-100 km/h in 3,1 s).

In 1988 maakte Audi reclame voor de 100 CS Quattro door hem een besneeuwde skischans op te laten rijden. En nee, daar kwam geen computertrucage aan te pas. Rallycoureur Harald Demuth reed echt omhoog, al zat de auto natuurlijk wel met een veiligheidskabel vast om terugrollen te voorkomen.