Coronavirus: Hoe blijf je veilig tijdens het autorijden?

Vooropgesteld: het is beter om thuis te blijven. Maar als je echt ergens naartoe moet met de auto, ga dan alleen. Rijd je toch met iemand anders, wees er dan zeker van dat die persoon niet verkouden is of symptomen heeft die gerelateerd zijn aan het coronavirus, zoals problemen met de luchtwegen. Als je de contactgegevens van je mede-inzittende niet hebt, vraag er dan naar, zodat je contact met ze kunt opnemen als je er later achter komt dat je besmet bent. Wil je een mondmasker dragen? Dan heb je een klasse FFP3 of beter nodig.



Je auto ontsmetten



Als je je auto met iemand deelt, is het goed om bepaalde delen van het interieur en exterieur voor en na de rit te ontsmetten: het stuur, de pook, de handrem, de deurgrepen, de knoppen van de radio en het touchscreen van het infotainmentsysteem. Vergeet verder ook de armsteunen, elektrische raambediening, stoelverstelling en stengels van de ruitenwissers en richtingaanwijzers niet. Aan de buitenkant van de auto moet je vooral even de deurgrepen, raamstijlen en achterklep meepakken (gebruik nooit waterstofperoxide, daarmee beschadig je de lak).

Zeep met alcoholoplossing



Welke middelen kun je daarvoor gebruiken? Heel simpel: veel spullen die je vast al in huis hebt. Desinfecterende zeep met een alcoholoplossing van minstens zeventig procent is effectief tegen het coronavirus en ook isopropanol (wat toegepast wordt als ontsmettingsmiddel in de zorg) is prima te gebruiken. Je kunt zelfs alcohol gebruiken om de stoelbekleding en andere zachte oppervlakken in de auto schoon te maken. Pas alleen een beetje op met de dosering. En schrob niet te hard. Leer moet je daarna behandelen met een beschermend middel.

Reinig je airco-installatie



Lucht je auto grondig nadat je hem hebt schoongemaakt. Over luchten gesproken: reinig ook de airco-installatie van je auto. Wat je zelf kunt doen, is een speciale spray kopen (bijvoorbeeld online of bij een tankstation) voor het reinigen van airco- en ventilatiesystemen van auto’s. Hoewel dit niet zo effectief is als een professionele reiniging, kan het toch helpen om het risico te verkleinen. Het coronavirus hecht zich namelijk minder snel aan een schoon systeem.

Veilig tanken



Moet je tanken? Wees dan alert. Vermijdt contact met het personeel van het tankstation en was na afloop van het tanken direct je handen. Zorg ervoor dat je desinfecterende gel in je auto hebt liggen. Wat je ook kunt doen, is plastic handschoenen pakken voordat je gaat tanken. Die hangen vaak bij de dieselpomp. Nog beter: zorg dat je er een aantal in je dashboardkastje hebt liggen. Gooi de brandstoftank in ieder geval helemaal vol, dan kun je weer even vooruit.