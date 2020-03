Pak aan! Audi gooit gratis kleurboek in de strijd tegen de verveling

'Color your passion', staat er in Amerikaans Engels op de cover. Want eigenlijk moet het natuurlijk 'Colour your passion' zijn. En inderdaad, tussen de kleurplaten zit veel spectaculairs: meerdere Audi's R8, een Auto Union Type C V16-grandprixwagen en een Audi Quattro op een rallyproef. Van de eerste generatie Audi Q7 en de vorige A6 voelen we dan weer minder passie opborrelen.

Een paar uur zoet



Hoe dan ook, met de dertien platen zijn jullie wel een paar uur zoet. Van de hele dag Netflix kijken en M&M's eten word je per slot van rekening ook maar lamlendig. En wie weet zijn er wel meer autofabrikanten die met dit soort acties jullie gaan proberen te vermaken. We zitten er bovenop en houden jullie op de hoogte.

Download het Audi-kleurboek hier.