Het vakblad RijschoolPro hield een enquête onder zijn lezers en kreeg 900 reacties. De meeste respondenten zijn zelfstandig rijinstructeur (80 procent); de overige 20 procent heeft een bedrijf met meerdere medewerkers. Vier op de vijf geeft aan geen les meer te geven, vooral omdat ze het risico op besmetting met het coronavirus te groot vinden. In een auto (of in een vrachtwagen) is het immers niet mogelijk om een onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden.

Sociale druk als reden



Een aantal lezers zegt verkoudheidsklachten te hebben of in de risicogroep voor Covid-19 te vallen. Ze willen het niet op hun geweten hebben anderen te besmetten, aldus RijschoolPro. Ook zijn er rijscholen die stoppen met lessen uit solidariteit met andere rijscholen. Tot slot wordt sociale druk opvallend vaak als reden genoemd.

Financiële steun nodig



Driekwart van de rijscholen zegt geen of vrijwel geen werk meer te hebben. Zoals gezegd, het CBR is dicht en voor leerlingen heeft het ook geen zin om maar door te gaan zonder uitzicht op een examendatum. De rijscholen die nog wel lessen (20 procent) zeggen dat met name te doen om financiële redenen. Zonder steun kunnen ze simpelweg niet stoppen. Bijzonder is dat 4 procent van de rijscholen zegt nauwelijks last te hebben van de coronacrisis. Leerlingen zouden nu alleen maar meer lessen aanvragen, omdat ze toch niet naar school hoeven.