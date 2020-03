Coronavirus: IAMS, Mille Miglia en Villa d’Este eveneens uitgesteld

Om met die eerste te beginnen: de International Amsterdam Motor Show (IAMS) stond in de agenda voor 9 tot en met 13 april, maar wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar het paasweekend van 2021. De nieuwe data zullen dus worden: van 1 tot en met 5 april. Mensen die al kaartjes hebben, kunnen ze volgend jaar gebruiken, of voor de Vredestein Super Car Sunday, die op 17 september wordt gehouden.

Mille Miglia naar oktober



En dan naar Italië, waar zowel de Mille Miglia als het Concorso d’Eleganze Villa d’Este naar oktober zijn doorgeschoven. Beide evenementen zouden eerst in mei plaatsvinden. De Mille Miglia vertrekt nog steeds vanuit Brescia, maar nu op 22 oktober. De deelnemers aan de klassiekerrally finishen op 25 oktober, wederom in Brescia. Zo’n 140 kilometer daar vandaan, aan de Comomeer, ligt het hotel Villa d’ Este. Het jaarlijkse concours d’elegance wordt nu van 16 tot en met 18 oktober gehouden.



Formule 1-seizoen begint in juni



Zoals jullie de afgelopen dagen hebben kunnen lezen, is er gaan auto-event dat niet de effecten van het coronavirus heeft gevoeld. Het Formule 1-seizoen begint – als het goed is – in juni, wat betekent dat alle races daarvoor zijn afgelast of uitgesteld, waaronder de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. De 24 uur van Le Mans gaat naar september en meerdere autoshows gaan niet door, waaronder de New York International Auto Show.