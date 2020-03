Volkswagen leverde in 2019 een recordaantal auto's af

De operationele winst ging met 17 procent omhoog, naar 3,8 miljard euro. De winstmarge over 2019 kwam dus uit op 4,3 procent, wat 0,5 procent hoger is dan over het jaar ervoor. Het dieselschandaal – Volkswagen noemt het in zijn persbericht heel eufemistisch ‘the diesel issue’ – kostte het concern 1,9 miljard euro, net als in 2018.

Tiguan blijft bestverkochte model



Wereldwijd was de Volkswagen Tiguan wederom de bestseller, gevolgd door de Golf. Daarbij noemt Volkswagen de T-Cross, T-Roc en Atlas als voornaamste aanjagers van de groei. De Atlas is een grote suv, die wij hier niet kennen. Hij wordt in de Verenigde Staten gebouwd, maar ook in China, waar het model Terramont heet.

Bijna 11.000 banen geschrapt



Voordat de uitbraak van het coronavirus de hele wereld op zijn kop zette, ging het op de automarkt al minder goed. Volkswagen heeft maatregelen genomen in de vorm van het Transform 2025+-plan, dat voor 3 miljard euro aan besparingen moet zorgen. In 2019 is daarvan al 2,7 miljard gerealiseerd, onder meer door 10.900 banen te schrappen.



Steeds meer suv's



Daarbij verandert het modellengamma van Volkswagen in een rap tempo. In 2016 had het merk nog maar 4 suv’s, nu heeft het er, naar eigen zeggen, 14. Gek, want als wij gaan tellen (Amerika en China meegerekend, dan komen wij tot 9 stuks. Waarschijnlijk telt Volkswagen ook modellen als de Passat Alltrack mee.



Fabrieken stilgelegd om coronavirus



De vraag is nu natuurlijk hoe het dit jaar zal gaan met Volkswagen. En daar heeft het bedrijf ook zelf geen antwoord op. De situatie is daarvoor te onzeker. Volkswagen heeft diverse fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis. In de zomer moet de langverwachte, volledig elektrische ID.3 op de markt komen. Voorlopig houdt Volkswagen aan die planning vast.