Coronavirus: Hoe maak je het interieur van je auto schoon?

Ja, dat kan het absoluut zijn: als je taxi- of Uber-chauffeur bent, in een deelauto rijdt, of in een gebied woont waar veel Covid-19-besmettingen zijn. De Universiteit van Hong Kong onderzocht hoelang het SARS-virus – dat nauw verwant is aan het coronavirus – tot wel vijf dagen kan overleven op een glad oppervlak.

Niet met bleekwater



Dus hoe maak je het interieur van je auto schoon? Nou, niet met bleekwater of waterstofperoxide in ieder geval! Daarmee dood je het coronavirus, maar beschadig je ook je interieur. Kom ook niet met ammonia aan de digitale schermen in je auto. Die hebben vaak een coating om vingerafdrukken of spiegeling tegen te gaan en die raakt beschadigd van ammonia.

Water en zeep



Geschikt zijn simpelweg water en zeep, maar ook schoonmaakmiddelen op alcoholbasis. Die kun je gebruiken om het stuurwiel, de schakelpook, de richtingaanwijzers, het dashboard, maar ook de stoelbekleding mee te ontsmetten. Gebruik voor leren bekleding liever alleen water en zeep (niet te veel water), omdat alcohol de beschermende coating kan aantasten.



Voorzichtig met leer



Het meeste leer is gekleurd. Dus als je dat wilt schoonmaken, moet je niet al te hard poetsen, want anders schrob je de gekleurde bovenlaag weg. Dit kun je zien in oudere auto’s met licht leer, dat op sommige plekken donker begint uit te slaan. In het ideale geval moet je namelijk een leercleaner gebruiken en daarna een leerconditioner.

Niet te veel water



Heeft je auto stoffen bekleding? Dan is een mix van water en afwasmiddel of wasmiddel beter. Let op, gebruik niet te veel water! Want anders trekt het in de stoel en kan er schimmel ontstaan. Als je klaar bent met het interieur van je auto, was dan je handen. Doe dat het liefst vóór iedere rit die je maakt, anders breng je de narigheid die je hebt weggepoetst gewoon weer terug.