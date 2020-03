Nieuwe snelheidslimiet van 100 km/h: Gaat de politie extra controleren?

Het is Rijkswaterstaat gelukt. Afgelopen weekend is van ruim vierduizend nieuwe verkeersborden het plastic verwijderd. Vanaf maandagochtend 06:00 uur geldt overdag op de snelweg een limiet van 100 km/h. ’s Avonds en ’s nachts is dat – afhankelijk van de weg – 120 of 130 km/h. Staar je dus niet blind op wat bijvoorbeeld het navigatiesysteem aangeeft. Het is overal in Nederland nu 100 km/h overdag.

Extra onopvallende politieauto's

De politie heeft in ieder geval aangegeven niet extra te zullen controleren. “Wij blijven met dezelfde capaciteit controleren”, aldus een woordvoerder. “Of er nu een limiet geldt van 120 of 100 km/h, dat maakt niet uit voor onze handhaving.” Wel wordt de pakkans verhoogd door vijftig tot honderd extra onopvallende politieauto’s aan te schaffen. Die worden vanaf volgend jaar ingezet.

Bijna 300 euro boete

Maar wat nou als je de komende tijd toch wordt gepakt? Als je 130 km/h rijdt waar je 100 km/h mag, dan staat je een boete te wachten van 297 euro, exclusief administratiekosten. Houd je het overdag bij 120 km/h, dan komt er vanuit Leeuwarden een 174 euro hoge prent jouw kant op.