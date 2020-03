Met deze Toyota 2000GT-muis loop je RSI op in stijl

Even een stukje geschiedenis: de Toyota 2000GT uit 1967 is zeldzaam. En duur - exemplaren worden geveild voor zo'n 1 miljoen euro. Het Louwman Museum in Den Haag heeft twee van de in totaal 351 gebouwde exemplaren. De 2000GT werd grotendeels door Yamaha ontwikkeld - die van de motorfietsen en piano's inderdaad - en werd aangedreven door een zescilinder lijnmotor met maximaal 150 pk. Voor de James Bond-film You Only Live Twice zijn twee cabrioletversies gebouwd. Alle andere 2000GT's waren coupés, in de kleuren rood of wit.

17.000 keer goedkoper dan het origineel



Een stuk toegankelijker dan de echte Toyota 2000GT is deze muis. Al moeten we het woord 'toegankelijker' misschien tussen aanhalingstekens zetten. Want je moet naar een Japanse webshop om dit 1:36 schaalmodel te kopen. De motorkap is verdeeld in twee knoppen, met het scrollwiel in het midden; als de muis is ingeschakeld branden de koplampen en achterlichten van de 2000GT. Met een prijs van zo'n 59 euro is de mini-Toyota zo'n 17.000 keer goedkoper dan het origineel.