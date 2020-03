Waarom verkoopt Honda zo slecht?

Iedereen van 30 jaar en ouder zal zich het straatbeeld van de jaren tachtig en negentig herinneren. Honda's zag je overal, van klein tot groot en van sportief tot luxe. Maar vlak voor de millenniumwisseling begon de Honda-pudding langzaam in elkaar te zakken. Kochten in 1999 nog 7154 mensen een Honda, in 2003 was het al gezakt naar 3513. Er kwam nog één hausse: in 2008, 2009 en 2010 leefde Honda op dankzij een gunstige bijtelling voor de onooglijke vierdeurs Honda Civic Hybrid.



Toen de regels werden aangescherpt, konden de Nederlandse Honda-dealers weer duimen gaan draaien en kwamen de legpuzzels met duizend stukjes uit de mottenballen. Veel dealers stopten zelfs helemaal, hun aantal halveerde in korte tijd. De Nederlandse importeur moest eind 2013 zijn deuren sluiten. Sinds 2014 komt Honda niet meer boven de 2000 registraties uit.



Tot nu toe geen elektrische auto's



In Honda's gloriejaren waren vooral de Civic en de Accord populair. Maar ook de sportieve Prelude, de Integra en de Concerto (de tweelingbroer van de Rover 200) verkochten lang niet slecht. Vorig jaar had Honda vier modellen in de prijslijst: de Jazz, de Civic, de HR-V en de CR-V. Dit modelaanbod trok 1455 mensen naar de Honda-dealer.



De Jazz was met 500 registraties de bestseller. De matige cijfers hebben deels te maken met de hoge prijzen: voor een Honda betaal je doorgaans nét wat meer dan voor een Europese of Aziatische concurrent. Bovendien loopt Honda niet voorop met de elektrificatie, waardoor het in Nederland de laatste jaren niet kan profiteren van gretige zakelijke rijders die bijtellingsvoordeel ruiken. Een concurrent voor auto's als de Renault Captur en de Peugeot 2008, razend populair in Nederland, heeft Honda evenmin.





Honda E kopen? Kan eindelijk!



Toch zijn er lichtpuntjes. Met de elektrische Honda E staan de Japanners eindelijk weer eens in de schijnwerpers. Wie laat zich niet verleiden door de koddige koplampen en het retrodesign met moderne trekjes. De zakelijke rijder kan wel eens ongeduldig met zijn rekenmachine bij Honda aankloppen: dankzij een basisprijs van 35.330 euro valt de Honda E in de gunstige bijtellingscategorie van 8 procent.



Nu Matthijs van Nieuwkerk niet meer op tv is, die met zijn enthousiasme menig boek en tv-programma de hitlijsten in jubelde, nemen wij zijn rol over. Al is hij duurder dan zijn concurrenten en komt hij minder ver op een acculading, het oog wil ook wat en het Nederlandse straatbeeld kan wel wat tegenwicht tegen alle Tesla's gebruiken. We gunnen de Honda E een mooie toekomst.



Nieuwe Honda Jazz Hybrid



Maar deze elektrische Honda is niet het enige positieve nieuws. De nieuwe Honda Jazz, in de zomer bij de dealer, komt alleen nog als zuinige hybride naar Europa. Er is nog een laatste hoopvolle ontwikkeling: na zes jaar afwezigheid keerde Honda op 1 maart terug met een Nederlandse vestiging om de dealers beter te kunnen helpen.