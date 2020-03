Morgan Plus Four is helemaal nieuw (maar dat zie je niet)

We moeten altijd een beetje lachen als Morgan met een nieuwe auto komt: bij een auto die zo uit de jaren dertig gereden lijkt te zijn, is nieuw een betrekkelijke term. Toch geldt het voor 97 procent van de onderdelen, zegt Morgan. De Morgan Plus Four verdient hoe dan ook respect, want er is geen auto die langer in de prijslijst staat. Dat doet de Plus Four al sinds 1950, toen zelfs jouw schoonmoeder nog geboren moest worden en de 2CV pas twee jaar oud was!

Plus Four Revolutie 1: een nieuwe onderstel

De eerste wijziging aan de Morgan is grappig: het getal 4 moet nu voluit worden geschreven. Four dus. Ja, zo komen wij ook wel aan 97 procent. Toch vond er onderhuids een kleine revolutie plaats, want de Plus Four staat niet meer op een stalen ladderchassis, maar op het aluminium chassis van de Plus Six. Het nieuwe chassis is stijver en lichter, waardoor de rijeigenschappen van de Plus Four verbeterd zijn.



Plus Four revolutie 2: een nieuwe BMW-motor



Ook motorisch vond een grote vernieuwing plaats: de Morgan Plus Four kreeg een tweeliter BMW TwinPower-turbomotor met vier cilinders, 258 pk en een koppel van 400 Nm. In 4,8 seconden sprint de Morgan Plus Four naar 100 km/h en de topsnelheid is 238 km/h. Niet slecht voor een model van 70 jaar oud! De oude 3,7-liter zescilinder ruimt het veld.



Plus Four revolutie 3: een automaat

Langzamerhand lachen we niet meer om de 97-procentsclaim van Morgan. Voor het eerst is de Morgan Plus Four nu ook leverbaar met achttraps automaat. Dat levert een betere CO2-uitstoot op: 159 gram, ten opzichte van 165 gram voor de handbak.



Plus Four revolutie 4: ABS is standaard!

Bij de uitrusting vallen we van onze jarenvijftigstoel. De Morgan Plus Four heeft voor het eerst centrale portiervergrendeling en ABS. Dat is voor de Morgan-rijder wat een watergekoelde motor is voor de Porsche-fan. Even slikken ... Zonnekleppen, deurgrepen en een mohair-kap zijn nu ook standaard op de Plus Four, vertelt Morgan. Net als een radio met bluetooth. Het moet niet gekker worden.



Prijs Morgan Plus Four

De Morgan Plus Four kost 99.950 euro. Deze prijs geldt zowel voor de automaat als voor de handbak. De Morgan Plus Four (2020) is in april of mei in Nederland te koop.