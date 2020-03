Doe een helm op! Want de Aston Martin V12 Speedster loopt 300 km/h

Aston Martin bouwt niet meer dan 88 exemplaren van de V12 Speedster. Het conceptmodel is door Q by Aston Martin voorzien van een F/A-18 Hornet-kleurenschema, wat dat ook mogen zijn. Want inderdaad, de straaljager is grijs en de V12 Speedster is ook grijs.

Le Mans-winnende DBR1

Wonderlijk is dat Aston Martin zijn nieuwste limited edition in slechts 12 maanden heeft ontwikkeld. Zijn carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel en doet niet alleen denken aan de Le Mans-winnende DBR1, maar ook aan de CC100 Speedster Concept uit 2013.

Heel fraai is de ‘zwevende’ achterspoiler, waarvan de boogvorm is terug te zien achterop de V8 Vantage en DBX. Bijzonder zijn de glazen koepels achter de twee stoelen en het ‘dashboardkastje’, dat eigenlijk een uitneembare leren tas is.

Twinturbo V12 met 700 pk

Voorin ligt de bekende 5,2-liter twinturbo V12 van Aston Martin. Het blok – dat achter de vooras ligt – levert een vermogen van 700 pk en 735 Nm koppel. Een helm is aan te raden in de V12 Speedster, want hij gaat in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 300 km/h.

Bijna 900.000 euro

Aston Martin laat weten dat er nog V12 Speedsters te koop zijn. De eerste exemplaren zullen in het eerste kwartaal van 2021 aan klanten worden uitgeleverd. In het Verenigd Koninkrijk wil Aston Martin er 765.000 pond (885.000 euro) voor hebben. Bij ons komt daar nog een lading BPM bij.