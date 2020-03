Is de McLaren Verdant Theme GT in een vat radioactief afval gevallen?

Het lijkt alsof de McLaren Verdant Theme GT uit een sciencefictionfilm komt. Alsof hij in een vat radioactief afval is gedoken en er als een fel gloeiende mutant is uitgekomen. McLaren heeft echter een andere uitleg. De combinatie van Horsell Green, Arbor en Steppe Green (van voor naar achteren) moet herinneringen oproepen aan weelderige landschappen, aldus de fabrikant.

430 uur verven

Het aanbrengen van de kleuren heeft specialisten bij MSO zo’n 430 uur gekost. De drie tinten lopen naadloos in elkaar over en worden aangevuld met een felgroene streep op de frontsplitter en over de dorpels. De zogenoemde ‘pinstripe’ is met de hand getrokken en heeft dezelfde kleur (Napier Green) als de remklauwen.

Bekleed met Kasjmirwol

In het passagierscompartiment van de Verdant Theme GT zijn de rugleuningen van de stoelen, de middentunnel en andere delen van het dashboard bekleed met Kasjmir. Volgens MSO heeft het achttien maanden geduurd om de wol geschikt te maken voor het gebruik in auto’s. Het is nu een van de meest exclusieve MSO-opties.

Comfortabeler alternatief

De McLaren GT werd vorig jaar geïntroduceerd als comfortabeler alternatief voor de 720S. Hij wordt aangedreven door Mclarens bekende 4,0-liter twinturbo V8. In de GT is die krachtbron goed voor 620 pk en 630 Nm koppel. Dat betekent dat jij en jouw bagage (570 liter) in 3,2 seconden op 100 km/h zitten. De GT raakt pas buiten adem bij 326 km/h.