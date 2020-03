McLaren 765LT heeft 765 pk in z'n lange achterwerk liggen

De naam is McLaren 765LT. Met LT voor 'Long Tail'. Dat betekent dat de aerodynamici die in dienst zijn van de Britse supercar specialist overuren hebben gedraaid om de stroomlijn van de nieuwe sportwagen te optimaliseren. De McLaren 765LT is gebaseerd op de 720, maar wijkt in tal van details af van deze 'instapper' uit McLaren's Super serie. Een nieuwe frontsplitter, andere voorbumper, aangepaste vloer, opnieuw ontworpen zijskirts, herziene achterbumper, nieuwe duffuser en - last but definitely not least - een grotere actieve achterspoiler die de auto zijn 'Long Tail'-identiteit verstrekt, zorgen er met z'n allen voor dat de auto nóg beter op de weg ligt dan de 720 al deed.

Verbeterde stroomlijn is geen overbodige luxe

Was dat noodzakelijk? Welnu, McLaren verklapt met het getal in de modelcode al hoeveel vermogen de vier liter twin turbo V8 middenmotor levert. In geval van de 765LT is dat dus 765 pk (en 800 Nm aan koppel). Het vermogensverschil van 45 pk ten opzichte van de McLaren 720 lijkt te overzien, maar de auto werd ook van 80 kilo ontdaan. Dus die aangepaste stroomlijn is geen overbodige luxe, wanneer je de auto op z'n Long Tail over het circuit trapt. De prestatiecijfers? Van 0 naar 100 in 2,8 seconden. Van 0 naar 200 in 7,2 tellen. Een topsnelheid van 330 km/h. Wháááhhh!!

Stilstand is óók vooruitgang

En dit alles dient natuurlijk ook weer tot stilstand gebracht te worden. Reken maar dat McLaren een setje kundige remmen heeft uitgezocht voor montage op de 765LT. Rondom worden carbon keramische remschijven gebruikt, aan de voorzijde met een diameter van 390 mm en achter van 380 mm. Remklauwen met zes zuigers aan de voorzijde en vier aan de staartzijde, zorgen ervoor dat de McLaren 765LT vanaf 100 km/h in slechts 29,5 meter stilstaat. Wat dit alles gaat kosten? Dat heeft McLaren ons nog niet verteld.