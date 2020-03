Ze mogen weer! Klassiekers uit overgangsregeling weer de weg op

Grote evenementen als de salon van Genève worden afgelast, vluchten worden gecanceld en hele cruiseschepen gaan in quarantaine. Maar klassieke auto’s laten zich niet tegenhouden door het coronavirus. Zeker auto’s die in de overgangsregeling vallen niet. Dat zijn auto’s die op benzine rijden, jonger zijn dan 40 jaar, maar wel voor 1 januari 1988 voor het eerst op kenteken zijn gezet.



Wat houdt de overgangsregeling voor klassieke auto's in?



De overgangsregeling houdt in dat je slechts een kwart van het normale wegenbelastingtarief hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat de desbetreffende auto van 1 december tot 1 maart niet de weg op mag. Auto’s die op lpg of diesel rijden, zijn uitgesloten van de regeling.

Waarop letten wanneer je een klassieker uit de winterstalling haalt?



Hoe dan ook, sinds 1 maart mogen de auto’s uit de overgangsregeling weer aan het verkeer deelnemen. Dus doek eraf, ontkoppelen van de druppellader en weg uit de garagebox of caravanstalling. Maar in veel gevallen is dat niet genoeg. Check voordat je gaat rijden sowieso alle vloeistofniveaus en controleer de bandenspanning. Als je de banden voor de stallingsperiode extra hard hebt opgepompt, vergeet dan niet om weer wat lucht uit de ventielen te laten ontsnappen.

Is E10 geschikt voor mijn klassieker?



Wijd het klassiekerseizoen bij voorkeur in met een wat langere rit en maak liever niet alleen maar een opwarmrondje rond de kerk. Houd tijdens het rijden de motortemperatuur in de gaten en check onderweg ook nog een keer het oliepeil. En als je gaat tanken, bedenk dan dat euro 95-benzine sinds september 2019 wordt verkocht onder de naam E10 en veel meer bio-ethanol bevat dan voorheen. De vraag is of jouw klassieker hier wel tegen kan en of het niet verstandiger is om premiumbrandstof te tanken. Die heeft in veel gevallen een octaangetal van 98 en bevat meestal minder dan 5 procent bio-ethanol. Daar voelen veel klassiekers en oldtimers zich een stuk prettiger bij.