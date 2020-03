Snelheidsverlaging naar 100 km/h kost miljoenen meer dan verwacht

Waarom moet de snelheid ook alweer omlaag? Omdat Nederland met een stikstofprobleem zit. De Raad van State deed vorig jaar een uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat stond toe dat de stikstofuitstoot van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden later kon worden gecompenseerd. Volgens de Raad van State is dat echter in strijd met Europese milieuwetgeving. Door de uitspraak lagen tienduizenden bouwprojecten stil.

Meer dan 4000 verkeersborden

Een snelheidsverlaging van 130 km/h naar 100 km/h zou op korte termijn ruimte creëren om toch weer te gaan bouwen. Rijkswaterstaat begint op 12 maart met het vervangen van meer dan 4000 verkeersborden. Daarbij moeten ook de hectometerpaaltjes worden aangepast, de draaiborden bij spitsstroken en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerder zijn er nu zo’n 800 mensen dagelijks met de voorbereidingen bezig.