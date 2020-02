Coronavirus: De Autosalon van Genève gaat volgende week niet door

In Zwitserland zijn op het moment van schrijven vijftien mensen besmet met het coronavirus (Covid-19). Het ministerie van Gezondheid verwacht dat dat aantal de komende dagen nog verder zal oplopen. Tot vandaag was er veel onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de autoshow in Genève.

Personeel weghouden



Toyota liet gisteren weten veel personeel thuis te laten. Automotive News Europe meldde dat alleen de topmanagers van de Japanse fabrikant naar Genève zouden afreizen. Hetzelfde gold voor Volkswagen, dat zoveel mogelijk werknemers bij de autobeurs wilde weghouden.

Ferrari en Brembo

Ferrari en remmenfabrikant Brembo – beide uit Italië, waar twaalf mensen zijn overleden aan het coronavirus – waren van plan om hun CEO’s niet af te vaardigen. Brembo wilde zijn stand in Genève niet met Italiaanse medewerkers bemannen, maar met Amerikaanse en Zwitserse.



Chinees studiemodel kwam niet

Het ging de Chinese fabrikant Aiways bovendien niet lukken om zijn nieuwe U6ion naar Genève te verschepen. Er zou een persconferentie plaatsvinden over het studiemodel: een elektrische cross-over. Audiospecialist Harman, onderdeel van het Koreaanse Samsung, had al afgezegd voor de show.