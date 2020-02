Betaalbaarheid zelfrijdende auto

Heel veel pluspunten



De potentiële kostenbesparing van zelfrijdende auto's zit hem voornamelijk in het gebruik en niet in de aanschaf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het brandstofverbruik, dat een stuk lager kan in een zelfrijdend voertuig. Dat komt omdat een zelfrijdende auto energie efficiënter gebruikt. Iets wat tegenwoordig ook al geldt voor automaten.

Over het algemeen wordt er langzamer geaccelereerd en worden er minder toeren gemaakt (bij een brandstofauto). De voertuigen van een wagenpark dat geheel uit zelfrijdende auto's bestaat, staat bovendien ook onderling in contact. Daarom hoeven voertuigen minder afstand te houden, wat de capaciteit van wegen vergroot en voertuigen ook in staat stelt van elkaars 'slipstream' te profiteren. Dat scheelt tientallen procenten brandstof. En zelfs als we tegen die tijd niet meer letterlijk over brandstof spreken, maar over elektriciteit, dan is een grotere actieradius nog altijd mooi meegenomen.

Vraagstuk verzekeren

Verzekeren en zelfrijdende auto's vormen een complex vraagstuk. Alleen nog maar zelfrijdende en onderling communicerende voertuigen op de weg is een stuk veiliger, maar dat kan niet van het ene op het andere moment gerealiseerd worden. Ook speelt er bij autoverzekeringen de vraag wie überhaupt aansprakelijk is. Dat is nu nog altijd de bestuurder – zelfs wanneer deze gebruikmaakt van autonome hulpsystemen. Wanneer software echter alle beslissingen neemt, is het logisch dat bestuurders de verantwoordelijkheid voor de beslissingen daarvan niet hoeven dragen. Het verzekeren van zelfrijdende auto's is dan ook meer een kwestie voor juristen dan voor boekhouders en autoverzekeringen vergelijken hoeft een particulier misschien niet meer. Die laatsten zijn er namelijk al lang uit wat beter is.

Onderhoudskosten

Er is één belangrijke overeenkomst tussen de huidige auto en zelfrijdende auto's, wat betreft de verbruikskosten. Slecht onderhoud leidt tot hogere kosten. Want uiteindelijk kan zelfs een zelfrijdende auto die op Level 5 functioneert niet alles zelf. Tanken (of opladen), banden oppompen en ander onderhoud zijn zaken die voorlopig aan mensenhanden moeten worden overgelaten. En laat je dat na, dan zal óók een zelfrijdende auto daar vanzelf mee ophouden. Want of je nu volledig autonoom rijdt of niet, een goed onderhouden voertuig is altijd veiliger en zuiniger dan een waarvoor dat niet geldt.