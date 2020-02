Amerikaanse hypercar Czinger 21C gaat in 1,9 seconden naar 100 km/h

En daar houdt de krankzinnigheid niet op. Want de 21C heeft een bijzondere aandrijflijn. Achter de inzittenden ligt een door Czinger zelf ontwikkelde V8. Het blok is slechts 2,88 liter groot, heeft twee turbo’s en draait maximaal 11.000 toeren. Samen met twee elektromotoren – die op de vooras zijn gemonteerd – is de achtcilinder goed voor 1250 pk.

0 naar 100 in 1,9 seconden

Dat betekent dus dat de Czinger 21C een pk/gewichtsverhouding van 1:1 heeft. En dat vertaalt zich in krankzinnige cijfers: 0-100 km/h in 1,9 seconden, 0-300 km/h in 15 seconden en 0-400-0 km/h in 29 seconden (!). Volgens Czinger haalt de 21C een topsnelheid van 431 km/h. Schakelen gaat met een zeventraps sequentiële transmissie.

Straaljagercockpit

Innovatief is dat de Amerikaanse supersporter voor een groot deel uit de 3D-printer komt. Zijn koets is opgetrokken uit koolstofvezel. Ronduit wonderlijk is zijn cockpit, die bijna letterlijk een cockpit is. De bestuurder zit in het midden, met recht daarachter plek voor slechts één passagier. Net als in een straaljager dus.

Bedrag met zes nullen

Czinger werd vorig jaar pas opgericht, dus dat er nu al een (min of meer) gereed product staat, is opmerkelijk. Het bedrijf is van plan om niet meer dan tachtig exemplaren van de 21C te bouwen. Wat het model gaat kosten, is nog niet bekend. Maar gezien de ongetwijfeld torenhoge ontwikkelingskosten zal er vast een bedrag met zes nullen op het prijskaartje staan.