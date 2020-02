Als je een Honda e koopt (of leaset), krijg je er een aquarium bij

Zoals je kunt zien, bestaat het fraaie dashboard van de Honda e uit vijf grote digitale schermen. De buitenste twee tonen de beelden van de buitenspiegelcamera's, het display voor de bestuurder dient als instrumentencluster en de twee daar rechts van zijn multifunctioneel. Je kunt er het infotainmentsysteem mee bedienen, films op afspelen, je sociale media op checken, en nog veel meer.

Welke vissen kies je?



Honda heeft een soort screensaverfunctie ingebouwd, waarbij je dus een tropisch aquarium op de twee schermen kunt laten afbeelden. Het is zelfs mogelijk om te kiezen wat voor aquarium het moet worden (er is keuze uit drie) en welke vissen er in rond mogen zwemmen. Denk je dat Finding Nemo in je cockpit veel te afleidend is? Geen nood. Volgens Honda schakelt de bewegende wallpaper zichzelf uit als de auto in beweging komt.

Kleine actieradius



De achterwielaangedreven Honda e lijkt als geheel een wat moeilijke propositie te worden in het elektrische b-segment. Hij heeft een actieradius van ruim 200 kilometer op een volle accu, maar kost toch meer dan 35.000 euro. Vergelijken we dat met de Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Renault Zoe, dan zien we vergelijkbare prijzen, maar bij alle drie een bereik dat richting de 350 kilometer gaat.