Opel Karl terugblik: Nederland is een echt Karl-land

Rüsselsheim is groot geworden dankzij Opel. In deze stad begon Adam Opel in 1862 een fabriek in naaimachines. Op het hoogtepunt, begin jaren zeventig, werkten 42.000 van de 50.000 man sterke beroepsbevolking in Rüsselsheim voor Opel. Opel ís Rüsselsheim, al zijn er sinds de jaren zeventig vele reorganisaties geweest en raakte de stad een beetje in verval. Op dit moment werken in Rüsselsheim nog maar 15.000 mensen bij Opel.

Opel Karl en Carl Opel

De stad is voor toeristen geen must see als je een reisje langs de Rijn (en de Main) maakt. Wat wél de moeite van het bekijken waard is in Rüsselsheim, heeft met Opel te maken. Op het stationsplein staat een standbeeld van oprichter Adam Opel, daarachter staat een prachtig oud fabrieksgebouw, waar ook het Opel-museum gevestigd is.

“De oudste zoon van Opel Adam heette Carl (inderdaad, met een C).”

Verderop hebben de villa’s waarin de familie Opel woonde de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog overleefd. Er worden nu culturele evenementen georganiseerd. Overigens was Adam geen autoliefhebber, hij produceerde naaimachines en later fietsen. Zijn vrouw Bertha en zijn zonen begonnen pas met de productie van auto’s toen Adam al was overleden. Een van die zonen, de oudste, heette Carl (inderdaad, met een C).

Opel PSA overname in 2017

Het idee was zo leuk: Opel wilde met twee modellen een eerbetoon brengen aan vader Adam en zoon Carl. Opel luisterde nog naar de orders in Detroit, waar het hoofdkantoor van General Motors zich bevindt. Toen PSA Opel in 2017 overnam, ging het voortvarend te werk. Niet-renderende modellen moesten allemaal verdwijnen. En dat waren nu nét de Opel Adam en de Opel Karl, die historische namen. Ook de Opel Cascada ruimde het veld.

“Opel is niet het enige merk dat schoon schip maakt.”

Opel is niet het enige merk dat schoon schip maakt. De winstmarge is net zo klein als de auto’s zelf en dus verdwijnt de ene na de andere compacte auto uit de prijslijsten. Met name de Europese merken zien er geen heil meer in: de Peugeot 108 (review) / Citroën C1 (review) krijgt geen opvolger en ook de Ford Ka+ wordt binnenkort niet meer in Europa geleverd.

Voor de Nederlandse autokoper is dat wel een probleem: vijf van de auto’s uit de bestseller-top vijftien waren in 2019 auto’s uit het A-segment. Het wordt spannend waar deze mensen hun heil in de toekomst gaan zoeken …

Opel Karl in Nederland

De Opel Karl was in Nederland buitengewoon succesvol. Er werden bij ons bijna 40.000 Karls verkocht in krap vijf jaar tijd. Vorig jaar werden 8.000 sleutels overhandigd en eindigde de Karl keurig op de elfde plek van best verkopende modellen. In 2018 stond hij nog in de toptien met 10.000 exemplaren. We stonden helaas alleen in onze liefde voor de Karl: Nederland was in 2018 verantwoordelijk voor meer dan 20 procent van de Europese Karl-verkopen. Een teken dat de auto niet overal aansloeg …

Wie weet broedt Opel samen met Peugeot, Citroën en de potentiële nieuwe concerngenoot Fiat alsnog wel op een compact model, dat ze samen gaan uitbrengen. En heet hij Carlos in plaats van Karl. Naar Carlos Tavares, de man die Opel uit de klauwen van General Motors redde en weer winstgevend maakte.