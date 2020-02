Dit had de Aston Martin voor 2020 moeten worden

De Aston Martin Twenty Twenty Concept was een functionerend studiemodel. Hij werd aangedreven door de 6,0-liter V12 van de DB7 Vantage – die je door twee roosters in de motorkap kan zien – maar had 80 pk meer tot zijn beschikking (500 pk). Opmerkelijk: de Twenty Twenty staat op Jaguar XKR-wielen.

Kinderstoeltjes

Op het eerste gezicht is er in de cabine alleen plek voor twee mensen, maar nadere inspectie leert dat het paneel achter de rolbeugel kan worden verwijderd. Op die plek zijn door Aston Martin twee kinderstoeltjes gemonteerd. Althans, die noemen we maar zo, want volwassenen kun je er niet kwijt.

Klassiek designelement

In het oog springend zijn ook de deurscharnieren van de Twenty Twenty. Ze zijn weggewerkt in twee verchroomde strips, waarvan de bovenste door een luchtrooster achter de voorste wielkasten naar achteren loopt. Een designelement dat al op de Aston Martin DB4 (1958) te zien was en nog steeds wordt gebruikt bij de DB11 en Rapide.

Giorgetto Giugiaro

Voor het ontwerp van de Twenty Twenty tekende de Italiaanse sterontwerper Giorgetto Giugiaro. Hij werkte eerder samen met Aston Martin voor de unieke DB4GT Jet. Van de Twenty Twenty bestaat ook maar één exemplaar. Waarschijnlijk is hij nog in bezit van Italdesign.