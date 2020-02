Waar komt de naam Aston Martin toch vandaan?

Is er een meneer Aston?

Rolls-Royce werd opgericht door Charles Rolls en Henry Royce. Dus zou je denken dat er ook een meneer Aston en Martin waren. En deels klopt dat ook. Aston Martin werd in 1913 gestart door Robert Bamford en Lionel Martin. Door het succes van die laatste in de Aston Clinton-heuvelklim werd gekozen voor de combinatie Aston Martin.

De David Brown-jaren



Veel bekender dan Robert Bamford en Lionel Martin is David Brown, de trekkerbouwer die in 1947 Aston Martin overnam. Zijn initialen kwamen voor het eerst terug in de typeaanduiding van de DB1 (1948). In de decennia daarna volgden onder meer de DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DBS, DB7, DB9 en DB11.

Bond … James Bond



De beroemdste Aston Martin-rijder is natuurlijk James Bond. In de film Goldfinger (1965) kreeg hij van Q een zilverkleurige DB5 als dienstauto, compleet met machinegeweren achter de koplampen, een schietstoel en een kogelwerend scherm voor de achterruit. En dat terwijl 007 in de boeken van Ian Fleming helemaal geen Aston Martin rijdt, maar Bentley.

Een omgebouwde Toyota



Een laagtepunt in de geschiedenis van Aston Martin is de Cygnet. De omgebouwde Toyota iQ kwam in 2010 op de markt en werd een enorme flop. Volgens toenmalig Aston Martin-baas Ulrich Bez was de Cygnet de ideale Aston Martin voor klanten in grote steden (kennelijk niet). Ook zou het wagentje geïntroduceerd zijn om de CO2-emissies van het merk naar beneden te brengen.

Weigerachtig digitaal dashboard



Eveneens een flop – maar dan een glorieuze – was de Aston Martin Lagonda. Het blok kaas op wielen bleef van 1976 tot en met 1990 in productie en was berucht om zijn digitale dashboard: het eerste in de autowereld. Helaas voor de Lagonda-kopers bleek de instrumentencluster nogal temperamentvol. Zelfs net uit de fabriek functioneerde hij al nauwelijks.