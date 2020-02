Koop deze Citroën C3 niet! Als je last van keuzestress hebt …

De gefacelifte Citroën C3 komt pas in juni op de Nederlandse markt, dus als je er een wilt bestellen, heb je nog even tijd om een keuze te maken. Als je straks in de showroom naast een exemplaar staat, moet je echter wel goed speuren naar de verschillen. Citroën heeft de airbumps op de flanken anders ingedeeld en aan de voorkant heel iets gewijzigde koplampen gemonteerd. De onderste chroomspijl in de grille maakt nu links en rechts een buiging naar beneden. Citroën beweert dat ook de achterzijde van de C3 opnieuw is getekend, maar wij kunnen dat niet ontdekken.

Kleuren, kleuren en nog eens kleuren

Terug naar de personalisatiemogelijkheden … In de optielijst van de C3 staan zeven kleuren, waarvan er twee nieuw zijn (Elixir Red en Spring Blue). Die zijn te mixen met vier Color Packs (die de accenten rond de mistlampen en op de airbumps kleur geven) en vier daktinten. Wie een gewoon dak maar saai vindt, kan ook nog uit drie decoratiesets kiezen.

Royale fauteuils

Nieuw in het interieur zijn de Advanced Comfort Seats, die al leverbaar waren op de C4 Cactus en C5 Aircross. Volgens Citroën zijn het royale fauteuils met een speciale schuimvulling die in matrassen wordt toegepast. De connectiviteitssystemen zijn samengebracht in drie pakketten: Connect Assist (onder meer automatische noodoproep), Connect NAV (infotainmentscherm met spraakbediening) en Connect Play (Apple Carplay en meer).

Twee benzinemotoren en een diesel

Van het aantal motoren zal je geen keuzestress krijgen. Er is BlueHDI-turbodiesel met 100 pk en een zesbak. Benzineliefhebbers kunnen terecht bij twee PureTech-driepittertjes. De 85 pk-versie heeft altijd een vijfbak. De 110 pk-variant een verzetje meer, of een optionele automaat.