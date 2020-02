Volvo S60 en XC60 vernieuwd en goedkoper

Volvo stoeit met de motoren, uitvoeringen en opties van de S60 en XC60. Beide krijgen meer rijhulpsystemen en zijn begrensd op 180 km/h. We bespreken per model wat er verder allemaal nieuw is.

Volvo S60 (2020)

De Volvo S60 werd altijd geleverd als sportieve R-Design, daar is nu de luxe Inscription-uitvoering aan toegevoegd. De Inscription heeft leren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming en stuurverwarming. Alle S60’s hebben standaard Apple CarPlay, DAB+ radio, LED-koplampen en 18-inch lichtmetaal.

De Zweedse zakensedan wordt goedkoper: de nieuwe Volvo S60 B3 heeft een vanafprijs van 43.995 euro. Zoals de letter ‘B’ doet vermoeden, is dit een mild hybride. De S60 B3 levert 163 pk en 265 Nm. Voor wie dat te mager vindt: de B4 met 197 pk kost 46.495 euro. In beide gevallen is het een Inscription-uitvoering met bovengenoemde opties.

Volvo XC60 (2020)

Zoek je een Volvo XC60 met stekker? Dan ben je tegenwoordig 6500 euro goedkoper uit, want er is een nieuwe plug-in hybride instapmodel: de Volvo XC60 Recharge T6 van 64.995 euro. Vorige week was je nog aanwezen op de duurdere XC60 T8 Twin Engine. Met een CO2-uitstoot van 42 gram per kilometer is hij zo schoon, dat de wegenbelasting in tweeën wordt gehakt.

De Volvo XC60 B4 van 54.995 euro vervangt de T4. En de B5 de T5. Ze leveren respectievelijk 197 en 250 pk. De XC60 is niet langer leverbaar met dieselmotor. De vernieuwde Volvo S60 en XC60 zijn per direct te bestellen.