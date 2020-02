Ferrari heeft rechten op naam Purosangue niet, klaagt liefdadigheidsstichting aan

Purosangue betekent ‘volbloed’ of ‘puur bloed’. Ferrari wil de naam aan zijn aankomende suv geven, maar de Purosangue Foundation heeft het merkenrecht erop. Vette pech, zou je zeggen. Had Ferrari maar de beschikbaarheid van de naam moeten checken. Maar zo denkt de fabrikant er zelf uiteraard niet over.

Gezondheidschecks voor ouderen

De Purosangue Foundation is een non-profitorganisatie die tegen sportdoping strijdt. Ook financiert de stichting in Afrika hardlooptrainingen voor jongeren en gezondheidschecks voor oudere mensen. De naam ervan is vastgelegd voor gebruik op kleding en andere producten. Onder meer Adidas heeft sportschoenen voor de Purosangue Foundation gemaakt.

Stap naar de rechter

Ferrari zegt echter dat de stichting zijn naam in de afgelopen jaren niet voldoende heeft gebruikt. De Purosangue Foundation heeft naar eigen zeggen geprobeerd om een compromis te sluiten met de fabrikant, maar dat is niet gelukt. En nu is Ferrari naar de rechter gestapt. De zaak dient op 5 maart in Bologna.

Ferrari had research moeten doen

Max Monteforte, oprichter van de Purosangue Foundation, toont zich strijdvaardig. “Ik laat me niet intimideren”, zei hij tegen de Financial Times. "Waarom moeten wij afscheid nemen van onze identiteit? Ferrari had gewoon zijn research moeten doen." Monteforte’s advocaat heeft het over een “David versus Goliath-zaak” en noemde de beweringen van Ferrari onzin. “Er is genoeg bewijs van onze activiteiten in de afgelopen jaren.”