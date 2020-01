Nieuwe Seat Leon: Spaanse Volkswagen Golf is weer spannend

Een bolle motorkap, en laag geplaatste en grotere grille, schuin naar achteren doorlopende koplampen: de nieuwe Seat Leon is een stuk spannender dan zijn wat kleurloze voorganger. Bij de Seat Leon uit 2012 speelden de Spanjaarden op safe: voor die tijd was Seat de sportieve tak van de Volkswagen-groep, maar stapelde het verlies op verlies. Het frivole design moest wijken voor Duitse degelijkheid: de Seat Leon was een Spaanse Volkswagen Golf geworden.



Seat Leon: benzine, diesel en hybride



Nu is de Seat Leon van 2020 technisch nog altijd gelieerd aan de Volkswagen Golf, maar hij heeft wel weer een eigen gezicht. Doordat beide auto's op het MQB-platform staan, is ook de Seat Leon geschikt voor hybride-techniek. De Seat Leon komt als mild hybrid (eTSI), maar het grootste nieuws is de Seat Leon plug-in hybrid (eHybrid). Verstokte benzine- en dieselrijders worden niet vergeten, er komen benzinemotoren met 90, 110, 130 en 150 pk en diesels met 115 en 150 pk. Over een volledig elektrische Seat Leon wordt nog gezwegen.



En de Cupra?



De Seat Leon verschijnt als vijfdeurs hatchback en ook als stationwagon (Sports Tourer). De Seat Leon Plug-in Hybrid wordt de krachtigste versie, hij heeft een vermogen van 204 pk. Of er een versie met 245 pk komt, net als bij de Volkswagen Golf GTE plug-in hybride, vertelt Seat niet. De accu van 13 kWh zorgt ervoor dat je 60 kilometer elektrisch kunt rijden. De elektromotor werkt samen met een 1.4 TSI-benzinemotor. Cupra-liefhebbers zullen blij worden dat er ook een Cupra Leon met 300 pk in de pijplijn zit.



Meer ruimte

Seat belooft dat de Leon ruimer is dan zijn voorganger. Zo groeide de wielbasis met 5 centimeter en dat is fijn voor de achterpassagiers. Het dashboard is, net als bij de Volkswagen Golf, bijna helemaal digitaal. Gimmick: als je een Seat Leon met volledige led-verlichting bestelt, wordt er 'Hola' op de grond geprojecteerd.

Wanneer komt de Seat Leon naar Nederland?

De Seat Leon wordt in het tweede kwartaal van 2020 in de showroom verwacht. Prijzen worden dan pas bekendgemaakt, maar liggen waarschijnlijk in de lijn van zijn voorganger. Die kost op dit moment minstens 25.250 euro. Ter vergelijking: de Volkswagen Golf-prijs bedraagt liefst 25.995 euro. Wie nog een oude Seat Leon wil hebben: Seat doet ze tot 6 februari in de uitverkoop als rijk uitgeruste Ultimate Edition.