Wat vinden Nederlanders de ultieme droomauto?

Welke auto is uw droomauto en wilt u absoluut nog in uw leven rijden wanneer geld geen rol speelt? Die vraag stelde Marktplaats aan bijna 1200 Nederlanders van boven de achttien. Ze hadden niet de vrije keuze, helaas, maar kregen een lijst van vijftig auto’s voorgeschoteld. En daar kwam dus de Audi RS 6 als winnaar uit. De rest van de top vijf wordt gevuld door de Mini Cooper S, Audi R8, BMW M5 en Volkswagen Golf GTI.

Mannen en vrouwen

De Mini en Volkswagen staan in de top omdat ze onder vrouwen enorm populair zijn: plek één en plek drie met respectievelijk 27,7 en 20,2 procent van de stemmen. In de mannenlijst staan twee modellen die niet in de top vijf terecht zijn gekomen. De heren zetten de Audi RS 6, BMW M5 en Audi R8 op plaats één, twee en drie, maar zouden ook graag in een Bugatti Chiron of Bentley Continental GT rijden.

Flevoland wijkt af

Opvallend zijn de resultaten in Flevoland. In vrijwel alle provincies gaan de Audi RS 6, Audi R8, BMW M5 of Mini Cooper S aan kop, maar niet in Flevoland. Daar ontstond een volstrekt afwijkende lijst: met op één de Volkswagen Kever, gevolgd door de Volkswagen Golf GTI, Mini Cooper S, Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 en Citroén 2CV (de Eend).

Overijssel en Gelderland hebben smaak

Dat de deelnemers aan het onderzoek niet per se autoliefhebbers zijn, komt aan het ligt als we naar de Pagani Zonda, Lamborghini Miura en Renault 5 Turbo kijken. Daarop stemde zo goed als niemand. In Overijssel en Gelderland hebben ze smaak. Want daar zijn de Aston Martin DB5, Fiat 500 (de oude nemen we aan) en Range Rover Classic in de top vijf terechtgekomen.