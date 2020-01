Tweede auto verzekeren met korting

Je no-claimkorting wordt verdubbeld



Zoals je weet, bouw je schadevrije jaren op als je jarenlang geen schade claimt op je verzekeringspolis. Elk jaar extra betekent meer korting op je autoverzekering. Het mooie is: de no-claimkorting die je hiermee opbouwt voor je eerste auto, wordt door veel verzekeraars ook overgenomen als je de tweede auto hier onderbrengt. Zo krijg je op de tweede autoverzekering meteen een korting die even hoog is als de no-claimkorting van de eerste autoverzekering.

Natuurlijk is de hoogte van deze korting afhankelijk van je hoeveelheid schadevrije jaren. En de regeling heeft ook alleen betrekking op de premie van de autoverzekering. Het daadwerkelijke aantal schadevrije jaren dat je opbouwt, wordt nog steeds per auto apart bijgehouden.

Wie is de hoofdbestuurder?

Verzekeraars stellen wel allemaal hun eigen voorwaarden voor de regeling voor tweede auto’s. De eerste voorwaarde hadden we al genoemd: beide autoverzekeringen moeten bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. Een andere eis is vaak dat er voor de bestuurder van de tweede auto een minimum leeftijd geldt. Vaak zijn alleen partners bevoegd om hoofdbestuurder te zijn van deze auto en dus niet inwonende kinderen.

Nog een belangrijke voorwaarde: het kan zijn dat de waarde van de tweede auto te hoog is om de no-claimkorting van de eerste auto te mogen aanhouden. En mocht je de afgelopen tijd schades hebben gereden waardoor je in schadevrije jaren bent gedaald, dan kan dit ook een dealbreaker zijn.

Zo werkt een tweede-autoverzekering

Zijn jij en je partners de hoofdbestuurders van de eerste en tweede auto, dan krijg je soms tot wel circa 80% korting op de autoverzekering. Dat scheelt je dus behoorlijk in premie. Dat komt doordat er over het algemeen met meerdere mogelijkheden rekening wordt gehouden, die allemaal korting op kunnen leveren:

Startkorting van 50%

Korting op basis van het aantal schadevrije jaren

Extra korting voor de tweede gezinsauto

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de pakketkorting die je kunt krijgen als je meerdere schadeverzekeringen afsluit bij dezelfde verzekeraar. Dus als je jouw woonverzekering of aansprakelijkheidsverzekering ook meteen meeneemt, levert dat nog meer voordeel op. Hoe meer soorten schadeverzekeringen je afneemt, hoe hoger de korting.

Kortom: bij het verzekeren van die tweede auto kun je heel wat geld besparen!