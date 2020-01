Autosalon in Brussel verstoord door 187 klimaatactivisten

Extinction Rebellion protesteerde tegen de “vele leugens die autofabrikanten aan het publiek blijven verkopen om hun verkoop te verhogen ten koste van het milieu, de gezondheid van mensen en de sociale rechtvaardigheid”. Niet alleen automerken moesten het ontgelden, ook op de stand van oliemaatschappij Shell was het rommelig, met bloedrood geverfde demonstranten die “Shell kills!” riepen.

Traditioneel de topdag

Voor de organisatoren van het Autosalon kwam het protest op een ongelukkige dag. Zaterdag is wat bezoekersaantallen betreft de topdag van het evenement. Bovendien is de Brusselse tentoonstelling van groot belang voor de Belgische importeurs, die er 30 procent van hun jaarafzet verkopen. Vorig jaar was de IAA in Frankfurt ook al het doelwit van protestanten, die het gemunt hadden op suv’s en bovenop auto’s gingen staan.

Hoge bezoekersaantallen

Het Autosalon in Brussel wordt jaarlijks gehouden, dit jaar van 10 tot en met 19 januari. De exacte bezoekcijfers zijn nog niet bekend, maar de organisatie weet nu al dat de 500.000 ruim is gehaald. Om dat in perspectief te plaatsen: de IAA in Frankfurt - toch een van de belangrijkste autobeurzen ter wereld - trok in 2018 zo'n 560.000 bezoekers. De laatste AutoRAI trok in 2015 iets meer dan 290.000 mensen.