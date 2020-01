Dit zijn de mooiste klassiekers van InterClassics

Niet eerder heeft de klassiekerbeurs InterClassics zó veel bezoekers mogen verwelkomen dan dit jaar. Meer dan 35.000 liefhebbers kwamen naar het MECC in Maastricht. En niet voor niets, want het is lang geleden dat we op een klassiekerbeurs zo'n gevarieerd aanbod zagen. We kozen de mooiste auto's voor je uit en zetten ze hier nog een keertje op een rij.