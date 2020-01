Brit bestelt nieuwe Mercedes-Benz, krijgt nare Brexit-verrassing

“Brexit”, staat er pontificaal op de orderbon die Hamill kreeg, “De prijs van dit voertuig kan tussen nu en aflevering veranderen.” En dat heeft alles te maken met mogelijke importheffingen als gevolg van de Brexit, die voor eind deze maand op de agenda staat.

Reactie Mercedes-Benz

“Met de informatie op de orderbon van de heer Hamill willen we onze klanten informeren over de heffingen die waarschijnlijk gaan gelden als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.”, zei Mercedes-Benz tegen de Britse krant Metro. “We zullen onze prijzen daaraan aanpassen.”

Niet van tevoren ingelicht

Hamill is niet blij. Hij heeft een aanbetaling gedaan van 500 pond voor zijn nieuwe auto en zegt van tevoren niet ingelicht te zijn door zijn Mercedes-Benz-dealer over de mogelijke prijsverhoging. “Ze kunnen me geen schatting geven, want zij weten ook niet wat er gaat gebeuren.”

Aflevering vertraagd

De aankomende Brexit heeft ook invloed op de afleverdatum van de CLA. “Normaal gesproken zou die in maart zijn”, aldus Hamill, “maar nu hebben ze het over april of mei.” En pas dan weet hij echt wat hij moet neertellen voor zijn CLA.

Ernstige gevolgen van Brexit

“Ik was boos toen ik het hoorde”, geeft hij toe, “maar als we naar de hele Brexit kijken, is mijn auto maar een klein probleempje natuurlijk. Het gaat veel ernstigere gevolgen hebben. Ik denk dat de slogan ‘Get Brexit Done’ ontzettend simplistisch was en dat de praktijk veel moeilijker gaat worden.”