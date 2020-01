Dit weten we over de Volkswagen Golf GTE (2020)

Het meest opvallende aan de Volkswagen Golf GTE (2020) is dat hij in twee varianten komt. De snelle Volkswagen Golf GTE heeft een vermogen van 245 pk en dat is precies evenveel als de GTI die er ook aan zit te komen. Wie liever milieuvriendelijk bezig is, kan de Golf GTE met 204 pk kopen. Beide plug-in hybrides hebben een 13 kWh lithium ion-accu, waarmee je 60 kilometer ver komt. De oude Golf GTE kwam niet verder dan 45 elektrische kilometers. De elektromotor werkt samen met een 1,5-liter benzinemotor waarop een turbo is geschroefd. Een volledig elektrische Volkswagen Golf komt er niet. Wil je een elektrische Volkswagen, dan moet je je geluk beproeven met een Volkswagen ID.3, met een prijs vanaf 38.000 euro.



Hoe herken je een Golf GTE?

De verschillen tussen de Volkswagen Golf GTE en de gewone Volkswagen Golf zijn niet zo groot. Net als de vorige Golf GTE, heeft ook de nieuwe plug-in hybride overal subtiele blauwe sierdelen, verder heeft hij een ander luchtrooster onder de voorbumper. De poort voor de laadkabel zit niet meer achter het Volkswagen-logo verstopt, maar bevindt zich op het linkervoorspatbord. Niet heel elegant, maar zoals de Rijdende Rechter al zei: daarmee zult u het moeten doen.



App voor al je voorkeuren



Natuurlijk is de Volkswagen Golf GTE volgestopt met digitale features, zoals een volledig digitaal instrumentarium en een wifi-hotspot. De Volkswagen Golf GTE wordt verder leverbaar met een app die precies onthoudt wat je perfecte stoel- en spiegelinstelling, je favoriete interieurverlichting en je lievelingsmuziek is. Details over de prijs van de Volkswagen Golf GTE worden rond de beurs van Genève bekendgemaakt.