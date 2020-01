Fiat 500 Hybrid en Panda Hybrid markeren start elektrificatie-offensief

Fiat duidt de geëlektrificeerde 500 en Panda aan als Hybrid, maar eigenlijk hebben ze alleen mild-hybridtechniek aan boord. Ze worden aangedreven door een 1,0-liter driecilinder benzinemotortje, dat ondersteuning krijgt van een 12-voltsysteem. Volgens Fiat zou dat resulteren in een 20 tot 30 procent lager brandstofverbruik. De 500 en Panda Hybrid hebben een vermogen van 70 pk.

Nieuwe elektrische 500

De introductie van met name de 500 Hybrid is wat wonderlijk, want nog dit jaar wordt de nieuwe generatie 500 voorgesteld. En die maakt gebruik van een volledig elektrische aandrijflijn. Fiat is van plan om de oude 500 – die al dertien jaar op de markt is – nog een paar jaar door te leveren. Net zoals het merk dat bijvoorbeeld ook deed met de tweede Punto.

Launch Edition

Fiat heeft een speciale Launch Edition in het leven geroepen voor de 500 en Panda Hybrid. Die is te herkennen aan zijn lichtblauwgroene kleur (Verde Rugiada), de H-logo’s op de middenstijlen en de Hybrid-aanduiding op de achterzijde. In het interieur bekleedt Fiat de stoelen met Seaqual Yarn, dat is gemaakt van gerecycled plastic, onder meer uit zee.