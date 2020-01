Auto financieren met een lening

De eerste optie is je tweedehands auto financieren met een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening leen je een vast bedrag tegen een vaste lage rente en met een vaste looptijd. Je krijg het hele bedrag direct op je bankrekening gestort, waarmee je de tweedehands auto in één keer betaalt.

Tip! Het aantal kredietverstrekkers is erg groot en allemaal hebben ze een andere rente. Sluit daarom nooit je lening voor je tweedehands auto direct af bij je huisbank, maar maak online een goede vergelijking voor de laagste rente lening

2e hands auto financieren via lease

Een andere manier om je tweedehands auto te financieren is door te leasen. Je betaalt dan elke maand een vast leasebedrag en in ruil daarvoor mag je in een leaseauto rijden. Vaak rijd je dan in een iets luxere tweedehands auto’s tegen een scherpe maandpremie. Ook zijn garagekosten vaak inbegrepen, waardoor je onbezorgd autorijdt.

Let op! De auto is en wordt bij leasen niet je eigendom! Je levert de tweedehands auto meestal weer gewoon in bij de leasemaatschappij óf je koopt de auto over van de leasemaatschappij aan het einde van het leasecontract.

Tweedehands auto financieren met lening of lease?

Zoals gezegd is leasen vooral erg makkelijk. Je hoeft je geen zorgen te maken over kleine schades en je weet precies hoeveel autorijden je kost. Groot nadeel van een tweedehands auto leasen is dat je een contract afsluit. Verandert je situatie tijdens de leaseperiode en wil je van de auto af, dan kost het je waarschijnlijk een hoop geld. Ook bouw je tijdens de leaseperiode geen schadevrije jaren op, waardoor je later niet of nauwelijks profiteert van no-claimkorting op je autoverzekering.

Tip! Een tweedehands auto financieren met een lening is dus misschien wel íets duurder, maar de auto is wél van jou. Wil je er vanaf of rijd je er tijdelijk niet zo veel in, dan is dat geen probleem en kost het je geen extra geld.

Tips tweedehands auto financieren met lening

Kies je ervoor om een tweedehands auto te financieren met een persoonlijke lening, dan zijn er naast de rente nóg een paar dingen waar je goed op moet letten: