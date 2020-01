Elektrische Fisker Ocean haalt bereik van maximaal 480 kilometer

In Nederland kennen we Henrik Fisker vooral van de Fisker Karma. De plug-in hybride was hier – door zijn lage bijtelling – een jaartje razend populair, totdat Fisker Automotive failliet ging. De man achter het bedrijf richtte vervolgens HF Design op (dat onder meer de Galpin Rocket tekende), Henrik Fisker Lifestyle, VLF Automotive en Fisker Inc. Met die laatste firma onthulde Fisker de EMotion (een Tesla Model S-concurrent) en deze Ocean.

Tesla Model Y

De elektrische suv moet in 2021 op de Amerikaanse markt verschijnen. Het is duidelijk waar de auto zijn pijlen op gaat richten: met een vanafprijs van 37.500 dollar is hij net iets goedkoper dan de Tesla Model Y, waarvoor een richtprijs van 39.000 dollar geldt. Volgens Fisker komt de Ocean er met een 80-kWh batterij, waarmee een actieradius van maximaal 480 kilometer mogelijk moet zijn. De snelste versie van de Ocean gaat in 2,9 seconden naar 60 mph (97 km/h).

Meeblèren met muziek

Het interieur is schatplichtig aan dat van de Tesla Model 3. Knoppen zijn er nauwelijks, want vrijwel alle functies worden aangestuurd via een enorm aanraakscherm op de middenconsole. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium. Net als Tesla bouwt Fisker een aantal nutteloze gimmicks in zijn elektrische auto in. De Oceaan laat bijvoorbeeld in de head-up display de tekst zien van de liedjes die je afspeelt. Op die manier kun je gemakkelijk meeblèren.