Lamborghini Huracán EVO nu ook met alleen achterwielaandrijving

Lamborghini meldt dat de Europese prijs van de Huracán EVO RWD vóór belastingen 159.443 euro is. In Nederland gaat dat door de BTW en BPM echter razendsnel richting de 280.000 euro. Een Huracán EVO met vierwielaandrijving kost 310.833 euro.

Teruggeschroefd

Die laatste haalt 640 pk en 601 Nm uit zijn atmosferische 5,2-liter V10. In de Huracán EVO RWD is de krachtbron teruggeschroefd naar 610 pk en 560 Nm. Het model haalt daarmee dezelfde top (325 km/h), maar is iets langzamer naar 100 km/h (3,3 tegenover 2,9 seconden).

Performance Traction Control

Nieuw is het Performance Traction Control System (P-TCS), dat de motorkracht al ín een slip of drift geleidelijk laat terugkomen. Conventionele tractiecontrolesystemen wachten daarmee tot een auto volledig stabiel is, aldus Lamborghini, en draaien het vermogen in één keer op, wat bruusk aanvoelt.

Cleaner ontwerp

De Huracán EVO RWD – die in de lente van dit jaar op de markt komt – is met name aan de voorkant gemakkelijk te herkennen. Hij heeft een cleaner frontontwerp dan de Huracán EVO, met twee schuin naar beneden lopende ‘snorharen in plaats van een ingewikkelder aerodesign.