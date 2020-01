Waarom de Ford de cilinderkop van de Fiesta heeft omgedraaid

Laten we met het belangrijkste nieuws beginnen. Dat is de aangepaste eenliter driecilinder EcoBoost-motor. Daarvan hebben de Ford-ingenieurs de cilinderkop omgedraaid. Hierdoor zit de uitlaat nu aan de achterzijde van de motor. Dit heeft als voordeel dat het roetfilter en de katalysator sneller warm worden, waardoor ze efficiënter werken. Voorts wordt de benzine nu onder een hogere druk ingespoten en is gesleuteld aan de cilinderuitschakeling. Door het hele pakket aan maatregelen zijn het benzineverbruik en de uitstoot gereduceerd. Gek genoeg is het vermogen juiste gedaald: dat gaat van 100 naar 95 pk.

Geen ongeblazen Fiesta-motoren meer



Met de nieuwe motor gaat meteen flink de bezem door het motorengamma. De 95 pk sterke EcoBoost vervangt niet alleen de 1.0 met 100 pk, maar ook de ongeblazen 1,1-liter benzinemotor met 70 of 85 pk. Wie in is voor een automatische transmissie, krijgt tot de zomer nog wel de 100 pk sterke turbomotor. Daarna neemt de 95 pk-motor het volledig over.



Nieuwe uitvoeringen Ford Fiesta (2020)

Behalve het motorenpalet gaan ook de uitrustingsniveaus van de Ford Fiesta op de schop. Tussen de Trend- en de Titanium-versie staat nu de Fiesta Connected in de prijslijst. De Connected heeft onder meer het (aangepaste) SYNC 3-infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen aan boord, inclusief Apple Carplay/Android Auto en DAB+-radio. Verder hoeft niemand in de Fiesta Connected zijn ruitje handmatig open of dicht te slingeren, en ontbreekt een airconditioning uiteraard niet. Met de nieuwe eenliter EcoBoost-motor kost de Fiesta Connected 18.545 euro, inclusief cruisecontrol.

Fiesta Titanium en ST-Line opgewaardeerd

Wie de Fiesta Connected nog niet compleet genoeg vindt, kan terecht bij de Titanium of de sportieve ST-Line. Die zijn nog luxer dan voorheen, met onder meer parkeersensoren achter, viervoudig verstelbare voorstoelen en led-dimlichten. Vink je het X-series-pakket aan, dan krijg je bovendien een vette B&O-stereo, een navigatiesysteem, verkeersbordherkenning en een grootlichtassistent.

Fiesta Vignale standaard met leer



Wie limo-luxe in zijn Ford Fiesta wenst, is aangewezen op de Vignale-uitvoering. Dan zit je standaard op met leer bekleed en verwarmbaar meubilair. Daarnaast kun je je koude handen op winterse ochtenden op temperatuur laten komen met een lekker klef verwarmbaar stuur en hoef je dankzij een verwarmbare voorruit minder te krabben dan voorheen. Ook de snelle jongens die een Fiesta ST-3 bestellen, beschikken vanaf januari 2020 over deze verwennerij.



De vernieuwde Ford Fiesta arriveert staat binnenkort in de showroom. Instappen kan daar gratis, maar wegwezen kost je minimaal 17.250 euro.